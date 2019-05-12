Лука Джорджевич: "Конечно, я хочу играть в "Зените"

Арендованный у "Зенита" нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич приехал на матч петербургского клуба с ЦСКА и дал интервью корреспонденту "СЭ".

– Я чувствую поддержку болельщиков и благодарен им за тот прием, который они мне оказывают. Это важная причина того, почему я играю в футбол – болельщики.

– Вы приехали по приглашению клуба или сами проявили инициативу?

– Два дня назад во время матча с "Анжи" я получил травму и приехал сюда лечиться. Так совпало, что сегодня игра. Решил посмотреть.

– Как много благодарностей получили от "Зенита" после гола в ворота "Локомотива"?

– Очень много благодарностей. Этот момент был очень важен для "Зенита". Очень рад, что чемпионский кубок вернулся домой. Я совсем чуть-чуть помог этому. Главные герои чемпионства – на поле.

– Какова вероятность, что в следующем сезоне будете играть за "Зенит"?

– Тяжелый вопрос. У меня летом заканчивается арендное соглашение с "Арсеналом" и пока не знаю, что будет дальше. Конечно, я хочу играть за "Зенит". (Гоша Чернов)

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