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Ловрен считает, что в АПЛ «Зенит» бился бы за середину таблицы

10:15
Деян Ловрен. Фото Instagram
Деян Ловрен. Фото Instagram
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен предположил, что петербургская команда в английской премьер-лиге могла бы сражаться за место в десятке.

— Но английская премьер-лига — совершенно другая. Там гораздо больше сильных команд.

— В Англии другая интенсивность игры. В российской премьер-лиге у игроков есть много времени, пространства. А в Англии ты получаешь мяч от вратаря и сразу же отправляешь его вперед.

— За какое место в АПЛ «Зенит» мог бы биться?

— У «Зенита» качественный состав. Но мы опять возвращаемся к трудовой этике. Ты должен биться в каждом матче. Бывает, что более слабый соперник остается в меньшинстве, и ты сразу думаешь о победе. Но это не так. В АПЛ нужно выкладываться на 100 процентов. Если мои одноклубники будут биться в каждой игре, то у «Зенита» появится шанс зацепиться за середину таблицы АПЛ.

(Гоша Чернов)

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