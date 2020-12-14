Ловчев назвал судей самым слабым звеном в российском футболе

Экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» судейство в матчах Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) и «Ростов» — «Уфа» (0:1).

— Судьи у нас — самое отсталое звено в сегодняшнем нашем и международном футболе, — заявил Ловчев. — Не случайно же придумали ВАР. Все же хотят, чтобы нарушения фиксировались и были честно оценены судьями, но ВАР не сделал наше судейство правильнее. Мне кажется, что на ВАР нужно сажать бывших футболистов, потому что нам не надо несколько раз просматривать один и тот же эпизод. К примеру, ребята, которые ходят на телевидение: Калиниченко, Аршавин, Тихонов. Судьям, которые повязаны друг с другом: сегодня я ему помогу, а завтра он мне, им не надо сидеть на ВАРе. Мы видим, здесь был фол, здесь не было.

К примеру, вратарь «Ростова» в матче с «Уфой» вышел за штрафную площадь, мяч мимо него пролетел, и он за майку схватил игрока «Уфы». И вопросов у меня никаких нет, что это был фол последней надежды, это видно по картинке, по всему. Этот судья идет смотреть ВАР и ничего не дает, не выгоняет вратаря. По каким причинам, тут только можно догадываться. Взял деньги, симпатизирует или еще чего, но то, что этому человеку дальше доверять судить нельзя — для меня это совершенно очевидно. Потому что такую ошибку для меня мог совершить только безграмотный или предвзятый человек.

Уже понятно было перед игрой «Спартака» с «Сочи», что она будет нервозная в связи с тем, что происходило в первом круге. Я несколько раз просмотрел эпизод, когда защитник руками отбивает мяч, пенальти, конечно, надо было давать. При этом когда забил гол Ларссон, его не засчитали. То, что в этой игре произошло, это вылилось в подтрибунный скандал, потому что это второй раз судьи ошиблись в игре «Спартака» и «Сочи» в пользу «Сочи».

У «Сочи» как такового шлейфа нет, они первый год играют в премьер-лиге, поэтому здесь сказать, что «Сочи» постоянно работают с судьями, я не могу, потому что они всего год играют. Ничего такого тут нет, чтобы сложилось в какую-то тенденцию. (Екатерина Звенигородская)