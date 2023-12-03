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Алексич: «Для меня Россия является приоритетным вариантом продолжения карьеры»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Амкара» и махачкалинского «Динамо» Горан Алексич рассказал о том, что готов вернуться в Россию для продолжения тренерской карьеры.

«После моего ухода из «Динамо» серьезных разговоров по поводу работы в России не было, но я и сам хотел взять паузу, чуть-чуть отдохнуть, у меня уже это получилось. Конечно, я готов всегда вернуться назад. Я работал в России около 14 лет, я прекрасно знаком с российским футболом и менталитетом, хорошо знаю язык. Для меня Россия является приоритетом в возможном продолжении карьеры», — цитирует Алексича Metaratings.ru.

Алексич работал в России с 2009 по 2023 год. Летом 2023-го 52-летний специалист покинул махачкалинское «Динамо» после истечения срока действия контракта с клубом.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-makhachkalinskogo-dinamo-aleksich-dlya-menya-rossiya-yavlyaetsya-prioritetnym-variantom-prodolzheniya-karery-311580/
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
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2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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