Алексич: «Для меня Россия является приоритетным вариантом продолжения карьеры»

Бывший тренер «Амкара» и махачкалинского «Динамо» Горан Алексич рассказал о том, что готов вернуться в Россию для продолжения тренерской карьеры.

«После моего ухода из «Динамо» серьезных разговоров по поводу работы в России не было, но я и сам хотел взять паузу, чуть-чуть отдохнуть, у меня уже это получилось. Конечно, я готов всегда вернуться назад. Я работал в России около 14 лет, я прекрасно знаком с российским футболом и менталитетом, хорошо знаю язык. Для меня Россия является приоритетом в возможном продолжении карьеры», — цитирует Алексича Metaratings.ru.

Алексич работал в России с 2009 по 2023 год. Летом 2023-го 52-летний специалист покинул махачкалинское «Динамо» после истечения срока действия контракта с клубом.