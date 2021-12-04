Ветеран ЦСКА считает, что Мешков испортил «Спартаку» игру в матче с «Ахматом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал удаление нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Я даже не понял, за что удалили Соболева. Судья испортил игру! Я не понимаю, в чем Соболев провинился. Даже повторов особо не показывали. За такие вещи нельзя удалять. Если бы он специально это сделал, это одно, а у Александра нога пошла произвольно в падении. Наверняка «Спартак» подаст апелляцию, и правильно сделает», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ветеран ЦСКА также оценил игру спартаковцев и указал на их главные недостатки.

«Спартак» молодцы, что не сдались. Так, вроде играют неплохо. Команда исправляется. С «Легией» нужно, чтобы помогла удача. Нужно подправить полузащиту, чтобы подбирать мячи и владеть серединой поля. Уже приятно смотреть. Появляется и спартаковский стиль, и дух. Однако во втором тайме все равно всего один удар в створ ворот «Ахмата». Сейчас мячи-летуны. Подходи к штрафной площадке и шпарь, елки-палки. Чего бояться-то здесь. Это раньше мячи намокали и весили много. Ни одного нормального поля тоже не было: бугры, грязь, коряги. В каждом городе было дерьмо, а не поле. Специально ухудшали состояние газона, чтобы фаворитам было неудобно играть. Мы месили грязь. А в Ташкенте вообще играли в 50 градусов жары под палящим солнцем. Поэтому пусть играют и выигрывают, потому что условия «Спартаку» это позволяют", — добавил Пономарев.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 7-й строчке с 24 баллами.