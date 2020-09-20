Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Тамбова» на матч 8-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов — Ан. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Камано — Эдер, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Лисакович.

Стартовый состав «Тамбова»: Рыжиков — Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Шляков, Каплиенко — Чуперка, Карасев, Тетрашвили — Обухов, Панченко.

Запасные: Чагров, Чичерин, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Костюков, Онугха, Карапетян.

«Локомотив» с 9 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 7 баллов и 13-я строчка.