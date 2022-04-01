Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Честно, не знаю, но дерби должно быть напряженным. В целом обе команды не в максимальных кондициях находятся. Из этого надо выходить и дерби — это хороший момент, чтобы создать благоприятную атмосферу для рывка вверх по турнирной таблице. Все зависит от того, в каком состоянии находится каждый из игроков, потому что была пауза на сборы. «Спартаку» уже отступать некуда, они могут показать хороший качественный футбол, а «Локомотив» играет на своем привычном уровне. Единственное, что нехватка очков может их сподвигнуть на остро-атакующую игру», — ответил Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

Встреча «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля в Москве. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. «Локомотив» после 22-х матчей в РПЛ набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Спартак» на девятом месте с 27 очками.