Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин о Смолове: «У Федора это уже третья молодость»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин доволен возвращением в московский клуб нападающего Федора Смолова и считает, что футболист переживает третью молодость.

«У Федора это уже третья молодость. Я помню его 19-летним, сейчас он в «Динамо» пришел как к себе домой и хочет показать, что является настоящим футболистом. У нас следующая игра с «Краснодаром», надеюсь, он в матче с этим соперником раскроется. Тем более он там становился одним из лучших игроков», — цитирует Степашина ТАСС.

Федор Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. За это время 32-летний нападающий провел за московский клуб четыре матча и забил три гола.

Матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 1 апреля. Начало — в 19.00 мск.