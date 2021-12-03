«Локомотив» сообщил о сроках восстановления Гильерме после операции
«Локомотив» сообщил о подробностях операции вратаря команды Маринато Гильерме.
«Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник, — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба. — Срок восстановления — до трех-четырех месяцев. В ближайшее время вратарь вернется в Москву и приступит к процессу реабилитации».
Напомним, что Гильерме получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.
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