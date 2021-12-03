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Непомнящий: «Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист в отличие от иностранцев»

Валерий Непомнящий заявил, что «Зениту» не стоит увольнять Семака
15:34
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о работе наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Менять Семака не нужно, — приводит слова Непомнящего RT. — Что бы там ни говорили, Сергей не просто так трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это не удавалось ни одному иностранному тренеру. И сейчас есть шанс, что эта чемпионская история повторится«.

Он рассказал, по каким критериям надо оценивать профессионализм тренера.

«Первое — это, конечно, результат. Второе — растет и прибавляет ли команда. Мне кажется, что по первому критерию результат, безусловно, есть. По второму критерию — в этом сезоне особенно команда выросла в качественном смысле. Если раньше выходили из резерва молодые и неопытные игроки, что не очень усиливало игру, то сейчас этого не наблюдается. Потому если судить объективно, то качество работы Сергея выросло. Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист в отличие от иностранцев», — сказал он.

Напомним, что под руководством Семака петербургская команда три раза подряд выигрывала чемпионат России. При этом «Зенит» ни разу не выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/934891-nepomnyaschii-semak-zenit

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Карен Саркисян все материалы автора

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