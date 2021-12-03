Непомнящий: «Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист в отличие от иностранцев»
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о работе наставника «Зенита» Сергея Семака.
«Менять Семака не нужно, — приводит слова Непомнящего RT. — Что бы там ни говорили, Сергей не просто так трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это не удавалось ни одному иностранному тренеру. И сейчас есть шанс, что эта чемпионская история повторится«.
Он рассказал, по каким критериям надо оценивать профессионализм тренера.
«Первое — это, конечно, результат. Второе — растет и прибавляет ли команда. Мне кажется, что по первому критерию результат, безусловно, есть. По второму критерию — в этом сезоне особенно команда выросла в качественном смысле. Если раньше выходили из резерва молодые и неопытные игроки, что не очень усиливало игру, то сейчас этого не наблюдается. Потому если судить объективно, то качество работы Сергея выросло. Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист в отличие от иностранцев», — сказал он.
Напомним, что под руководством Семака петербургская команда три раза подряд выигрывала чемпионат России. При этом «Зенит» ни разу не выходил в плей-офф Лиги чемпионов.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/934891-nepomnyaschii-semak-zenit
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