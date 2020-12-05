Игнатьев прокомментировал победу «Локо» над «Рубином»
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над «Рубином» (3:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. 33-летний хавбек забил два мяча и заработал пенальти.
— Что с вами происходит в этом сезоне?
— Давно не играл на свой позиции — атакующей, соскучился, поэтому хочется забивать, отдавать голевые и — самое главное — побеждать, — заявил «СЭ» Игнатьев. — Вторая молодость? Да, можно и так сказать. Глядя на Жиркова, время еще есть.
— Что случилось в эпизоде, когда после фола на вас был назначен пенальти?
— Честно, не помню даже. Помню мяч, вроде, бью и потом уже ничего не помню. Попали одновременно под дых и в нос. Не мог дышать, задыхался.
— «Локомотив» очень тяжело играл после Лиги чемпионов. Что изменилось сегодня?
— Это последняя домашняя игра в сезоне, хотели порадовать своих болельщиков, близких. На хорошей ноте завершить концовку сезона, хотя у нас еще две игры в РПЛ, в чемпионате. Сделаем все возможное, чтобы повыше забраться в турнирной таблице.
(Севастиан Терлецкий)
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