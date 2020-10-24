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«Локомотив» — «Ротор»: правильно ли назначен пенальти?

21:11
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На 17-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ротор» (1:2) правильно поступил судья Сергей Иванов, назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте Мурило в своей штрафной площади совершил фол по неосторожности: пытаясь остановить проход Фламариона, он сбил соперника. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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