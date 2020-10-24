На 17-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ротор» (1:2) правильно поступил судья Сергей Иванов, назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте Мурило в своей штрафной площади совершил фол по неосторожности: пытаясь остановить проход Фламариона, он сбил соперника. (Александр Бобров)