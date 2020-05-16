«Локомотив» подтвердил коронавирус у Фарфана

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» информацию Telegram-канала «Мутко против» о том, что у форварда Джефферсона Фарфана обнаружен коронавирус.

— Это действительно так, — подтвердил Мещеряков.

— Как происходит его лечение?

— Все действия происходят с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.

— Фарфан после инфицирования не контактировал с другими игроками. Его болезнь не скажется на подготовительном процессе?

— Не контактировал. (Евгений Белоусов)

15 мая на Исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня.

35-летний Фарван выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).