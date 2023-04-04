«Локомотив» не планирует продлевать контракт с Иваном Игнатьевым

По информации «СЭ», «Локомотив» не планирует продлевать контракт с нападающим Иваном Игнатьевым.

Действующие соглашение 24-летнего форварда истекает нынешним летом.

Игнатьев перешел в «Локомотив» в июле 2022 года и заключил контракт с клубом на один год с опцией продления еще на два года.

Футболист принял участие в 21 матче команды во всех турнирах, на его счету 4 гола и 2 результативные передачи.