Колосков считает Юрана подходящим вариантом для «Пари НН»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о назначении Сергея Юрана главным тренером «Пари НН».

«Нет сомнений, Юран — подходящий вариант для «Пари НН». Он хороший, сложившийся тренер, который прекрасно работал в «Химках». Где бы Сергей Николаевич ни работал, он всегда добивался результата, учитывая уровень футболистов команд, которые он тренировал. Юран — опытный и квалифицированный тренер, в прошлом выдающийся футболист, а оправдает он надежды или нет, это только сезон покажет. Но в том, что Сергей Николаевич сумеет выжать максимум из «Пари НН», сомнений нет. Хороший выбор для нижегородцев.

Не считаю, что Юрана рассматривают только как тренера команд-аутсайдеров. Сергей Николаевич не выбирает команду, других клубов не было просто. Он тренер, который хочет работать. Ему нравится профессия тренера, в этом его сила», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и назначении на этот пост Юрана.Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.