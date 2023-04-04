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Сегодня, 11:20

Колосков считает Юрана подходящим вариантом для «Пари НН»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о назначении Сергея Юрана главным тренером «Пари НН».

«Нет сомнений, Юран — подходящий вариант для «Пари НН». Он хороший, сложившийся тренер, который прекрасно работал в «Химках». Где бы Сергей Николаевич ни работал, он всегда добивался результата, учитывая уровень футболистов команд, которые он тренировал. Юран — опытный и квалифицированный тренер, в прошлом выдающийся футболист, а оправдает он надежды или нет, это только сезон покажет. Но в том, что Сергей Николаевич сумеет выжать максимум из «Пари НН», сомнений нет. Хороший выбор для нижегородцев.
Не считаю, что Юрана рассматривают только как тренера команд-аутсайдеров. Сергей Николаевич не выбирает команду, других клубов не было просто. Он тренер, который хочет работать. Ему нравится профессия тренера, в этом его сила», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и назначении на этот пост Юрана.Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-net-somnenii-chto-yuran-sumeet-vyzhat-maksimum-iz-pari-nn-240603/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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 11 1 1
Илья Кутепов

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Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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