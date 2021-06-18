«Локомотив» может подписать 18-летнего игрока «Минска»
15:26
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» может подписать контракт с игроком «Минска».
18-летний полузащитник Кирилл Зинович отправится на сбор с железнодорожниками, по итогам которого московский клуб примет решение о трансфере.
В минувшем сезоне Зинович провел 11 матчей в чемпионате Белоруссии, где забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.
9 июня главный тренер «Минска» Федор Щербаченко подтвердил возможный трансфер 18-летнего игрока.
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