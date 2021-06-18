«Локомотив» может подписать 18-летнего игрока «Минска»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» может подписать контракт с игроком «Минска».

18-летний полузащитник Кирилл Зинович отправится на сбор с железнодорожниками, по итогам которого московский клуб примет решение о трансфере.

В минувшем сезоне Зинович провел 11 матчей в чемпионате Белоруссии, где забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

9 июня главный тренер «Минска» Федор Щербаченко подтвердил возможный трансфер 18-летнего игрока.