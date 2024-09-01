Галактионов — о поражении «Краснодару»: «Сказал ребятам, чтобы не было никакой истерики»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

— Как можно охарактеризовать сегодняшнюю игру? Это стечение обстоятельств?

— Сложно комментировать, двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничего не предвещало беды. Мы даже были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и переломить ход игры. Но соперник забил третий гол и смог распорядиться лучше своими моментам. Сейчас команде сказал, чтобы не было никакой истерики. Есть моменты, которые нужно по качеству улучшить.

— Не показалось ли вам, что агрессии игроков не хватило в первом тайме?

— Сложно сказать, надо лучше потом посмотреть. Можно было бы начать более динамично. Это тоже вопрос психологии, которую нужно переламывать. Это все не делается за один-два дня.

— Сидело ли у ребят волнение перед матчем в связи с лидерством в таблице?

— Мы проговаривали, что не надо туда смотреть. Надо отталкиваться от качества игры, от себя. Есть хорошие моменты, но есть и те, которые надо поправлять, — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».