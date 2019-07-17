18:25 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" исполнил мечту болельщика. Видео

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"Локомотив" исполнил мечту болельщика команды с 35-летним стажем Сергея Моторина, сообщает официальный сайт клуба. Мужчина появился на поле вместе с железнодорожниками во встрече первого тура чемпионата России с "Рубином" (1:1).

Моторин всегда мечтал оказаться рядом с футболистами "Локомотива" на одной из игре команды.

 

Локомотив - Рубин

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20462

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