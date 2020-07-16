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«Локомотив» догнал «Зенит» пробитым пенальти, ЦСКА стал вторым по полученным

16 июля 2020, 23:05
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«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум пенальти, которые реализовал Алексей Миранчук. Железнодорожники догнали «Зенит» по числу пробитых 11-метровых. У обеих команд по 11 пенальти. Но у чемпиона лучше реализация — 10 голов против восьми у «Локо». ЦСКА арбитры наказали уже девятью 11-метровыми, чаще в своей штрафной нарушали правила только игроки «Ростова» — 12 раз. (Кирилл Бурдаков)

Пенальти в чемпионате-2019/20

Клуб

Пенальти

Свои (забито)

Чужие (забито)

+/-

Зенит

11 (10)

4 (3)

+7

Локомотив

11 (8)

6 (5)

+5

Динамо

9 (8)

6 (4)

+3

Ахмат

8 (6)

3 (2)

+5

Краснодар

8 (4)

6 (4)

+2

Ростов

7 (4)

12 (9)

-5

ЦСКА

7 (3)

9 (7)

-2

Уфа

5 (5)

3 (3)

+2

Тамбов

5 (4)

7 (6)

-2

Сочи

5 (4)

8 (4)

-3

Кр.Советов

5 (3)

7 (5)

-2

Арсенал

5 (2)

7 (4)

-2

Урал

4 (3)

5 (4)

-1

Спартак

3 (3)

5 (3)

-2

Оренбург

3 (2)

6 (5)

-3

Рубин

1 (1)

3 (2)

-2

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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