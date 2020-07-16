В матче 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА был назначен пенальти в ворота армейцев. Защитник красно-синих Игорь Дивеев сфолил в своей штрафной на нападающем «Локо» Эдере.

Главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра ВАР зафиксировал нарушение.

К «точке» подошел Алексей Миранчук и пробил точно в правый от себя угол.