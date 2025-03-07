«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»

«Локомотив» в матче 20-го тура РПЛ дома сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1.

На гол Алексея Батракова гости ответили точным ударом Максима Самородова. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» продлил серию без побед до пяти матчей и с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 17 очками — на 14-й строчке.