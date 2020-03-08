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«Локомотив» — «Ахмат»: почему отменен гол Крыховяка?

20:08
8 марта. Москва. «Локомотив» — «Ахмат». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Эпизод матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат». Эпизод матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат». Эпизод матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат».
8 марта. Москва. «Локомотив» — «Ахмат». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 22-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» Гжегож Крыховяк открыл счет, но поторопился с празднованием гола.

Видеоарбитр Алексей Еськов заметил, что поляк перед тем, как отправить мяч в ворота, подыграл себе левой рукой. В этом моменте просмотр видеоповторов арбитром Кириллом Левниковым не потребовался — хватило мнения видеоассистента.

То, что сделал Крыховяк, — это нарушение правил. Бригада судей общими усилиями приняла верное решение, не засчитав взятие ворот. (Александр Бобров)

Локомотив — Ахмат

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