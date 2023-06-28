Левников-старший пропустит сбор судей РПЛ

Как стало известно «СЭ», национальный инструктор Николай Левников по непонятным пока причинам пропустит важный сбор судей РПЛ, который пройдет в Москве с 29 июня по 5 июля.

Сбор проведут новые руководители департамента судейства Милорад Мажич и Далибор Джурджевич. К ним, возможно, присоединится в роли тренера по физической подготовке Милован Ристич.

В течение нескольких дней судьи получат указания и разъяснения по трактовкам различных эпизодов в сезоне-2023/24, а также сдадут тесты по физической подготовке и правилам игры.

27 июня Милорад Мажич был назначен главой департамента судейства РФС. С 50-летним сербом подписан контракт на два года.