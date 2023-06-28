Левников-старший пропустит сбор судей РПЛ
Как стало известно «СЭ», национальный инструктор Николай Левников по непонятным пока причинам пропустит важный сбор судей РПЛ, который пройдет в Москве с 29 июня по 5 июля.
Сбор проведут новые руководители департамента судейства Милорад Мажич и Далибор Джурджевич. К ним, возможно, присоединится в роли тренера по физической подготовке Милован Ристич.
В течение нескольких дней судьи получат указания и разъяснения по трактовкам различных эпизодов в сезоне-2023/24, а также сдадут тесты по физической подготовке и правилам игры.
27 июня Милорад Мажич был назначен главой департамента судейства РФС. С 50-летним сербом подписан контракт на два года.
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2
|ЦСКА
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|0
|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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