Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий спародировал интимное видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
52-летний специалист стал гостем шоу Азамата Мусагалиева. Он должен был рассмешить других участников выпуска. Слуцкий сделал пародию на слитое интимное видео Дзюбы.
Кадр видео «Большое шоу» Азамата Мусагалиева.
В июне 34-летний футболист во второй раз стал жертвой слива интимных роликов со своим участием. Форвард заявил, что ему угрожали и вымогали деньги, чтобы видео не попали в сеть.
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15
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Ахмат – Кр. Советов
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