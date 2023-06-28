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Сегодня, 17:24

Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий спародировал интимное видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

52-летний специалист стал гостем шоу Азамата Мусагалиева. Он должен был рассмешить других участников выпуска. Слуцкий сделал пародию на слитое интимное видео Дзюбы.

Кадр видео «Большое шоу» Азамата Мусагалиева.

В июне 34-летний футболист во второй раз стал жертвой слива интимных роликов со своим участием. Форвард заявил, что ему угрожали и вымогали деньги, чтобы видео не попали в сеть.

Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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