Леонид Слуцкий: "Сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– По нашей информации, до того, как Олега Кононова назначили главным тренером "Спартака", обсуждались различные кандидатуры, в том числе называлась и ваша фамилия. Если бы "Спартак" сейчас сделал вам предложение, то…?

– Прямо сейчас?

– Да.

– Я не готов оставить свою мечту. Многим она кажется необычной. Смотрел на сайте "СЭ" видеоинтервью с нынешним спортивным директором "Динамо" Романом Орещуком, и вы его спрашивали, зачем Слуцкому работать в "Витессе", какой смысл? Я не могу это объяснить, но мне безумно все нравится, все интересно в новой футбольной стране, с другими принципами, традициями, историей. Там все по-другому. Я не говорю – лучше или хуже. Просто все другое. Так что еще раз готов повторить: намерен цепляться за свой шанс сделать карьеру в Европе. На сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого