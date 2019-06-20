Леонид Слуцкий: "Приход Слуцкого в "Челси" невозможен, пока я не достигну определенных результатов и статуса"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– В прессе вас не раз сватали в "Челси".

– Ну, это, конечно, глупость.

– Но была хоть какая-то вероятность, что вы в том или ином качестве будете работать в этом клубе?

– СМИ часто идут по очень простому пути. Я сейчас ни в коем случае не критикую вас. Но журналисты порой считают, что если я знаком с Романом Аркадьевичем (Абрамовичем. – Прим. "СЭ"), значит, автоматически нахожусь в списке кандидатов. Но чтобы возглавить "Челси", у тренера должен быть определенный бэкграунд, который говорит, что он этого заслуживает. Здесь речь не идет о каких-то личных отношениях. Если мой бэкграунд будет позволять мне тренировать лондонский клуб, только в этому случае клубы уровня "Челси" могут сделать мне предложение. Но на данный момент у меня нет этой составляющей. Нельзя после "Халла" и "Витесса" встать у руля "Челси". Для этого нужно отработать в клубе другого уровня и добиться других результатов, если ты только не Фрэнк Лэмпард, который столько значит для "Челси".

В Европе очень четкая градация. Если ты с клубом чемпионшипа выходишь в АПЛ и чего-то там добиваешься, то соответственно повышаешь свой статус. Но ты четко находишься в определенном диапазоне. У Хави Грасии отбросили его опыт работы в России, смотрели на его достижения в Европе – позвали в "Уотфорд".

Там все довольно логично. Не бывает каких-то очень неожиданных назначений. Так что приход Слуцкого в "Челси" невозможен, пока я не достигну определенных результатов и статуса. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого