Леонид Слуцкий: "Приглашение в "Спартак" даже гипотетически невозможно"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– Вы не ответили, что точно не готовы возглавить "Спартак". То есть такого табу для вас не существует?

– Я так понял, вы просто спросили про российский клуб и в качестве условного примера привели "Спартак".

– Нет, нет. Вопрос был конкретно про возможный вариант со "Спартаком".

– Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА, люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет такого… Что ЦСКА, "Спартак"… Если ты только не легенда ЦСКА, как Игорь Акинфеев. Ведь все сидящие здесь гипотетически могут представить переход Караваева в "Спартак"?

– Как-то вы уходите от ответа.

– Я сказал, как есть. Да и обсуждать эту тему бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно. (Отдел футбола "СЭ")

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