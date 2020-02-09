Леонид Слуцкий: «Люди, которые настроены негативно, будут говорить, что в «Рубине» только развлекаются»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в разговоре с пресс-службой клуба отреагировал на критику казанцев за активность в социальных сетях. Специалист отметил, что работа команды вне поля не менее важна для клуба.

— Со сборов «Рубин» выпускает много контента, который вызывает резонанс. Как это влияет на команду, обращали внимание на критику?

— Понятно, что когда ты выкладываешь видео в социальные сети, то оно должно быть интересным для людей, — сказал Слуцкий. — Поэтому никто не выкладывает видео о том, что мы в среднем пробежали по 110 км на первом сборе, что мы проделали огромную беговую и скоростную работу. И естественно люди, которые настроены негативно, будут говорить, что в «Рубине» только развлекаются: играют в шарах, дуют и поют песни. Но есть и те, кто понимает, что просто вряд ли будет интересно, когда мы будем выкладывать какую-то объемную работу наших тренировок. Поэтому это для меня абсолютно неважно. У нас на длинных сборах есть время и для работы. И есть время, когда можно провести его с пользой для команды. В «Рубине» много новичков, новый главный тренер, и внутренняя атмосфера в такой молодой команде крайне важна. Вещи, которые мы делаем на футбольном поле, так и за его пределами, имеют значение. Понятно, что работа в поле гораздо важнее, но, тем не менее, для становления команды важны и такие мероприятия.