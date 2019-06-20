Леонид Слуцкий: "Караваев слабее Мариу Фернандеса, но может выиграть конкуренцию у любого другого правого защитника чемпионата России"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– Караваев​ может уйти?

– Как и любой другой игрок "Витесса".

– А что-то конкретное знаете о его будущем?

– Понимаете, трансфер – такая штука… Вокруг одного человека может быть куча разговоров, но ничего не срастается, а вокруг другого – никаких разговоров, но вдруг приходит какой-то клуб с конкретным предложением. К Славе есть интерес и в России, и в Германии. Вообще, на каждой игре находится множество скаутов, да и из "Витесса" попасть в большой европейский клуб проще, нежели чем из России.

– Представим, что Мариу Фернандес уходит из ЦСКА. Караваев готов его заменить без потери в качестве?

– Караваев слабее Мариу, но, по моему мнению, может выиграть конкуренцию у любого другого правого защитника чемпионата России. Слава невероятно вырос за этот год, отыграл все матчи без замен. Он сейчас – один из лидеров "Витесса", и не удивлюсь, если он покинет команду. (Отдел футбола "СЭ")

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