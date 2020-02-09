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Леонид Слуцкий: «К сожалению, Бакаев получил травму, но надеюсь, что ничего серьезного»

14:25
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над юрмальским «Спартаком» (4:1) в товарищеском матче отметил клубной пресс-службе, что его команда могла побеждать еще крупнее. Также специалист высказался об игре Солтмурада Бакаева.

Солтмурад Бакаев.Солтмурад Бакаев: переход из «Спартака» в «Рубин», Слуцкий, брат

— По прошлому матчу вы сказали, что счет не соответствовал игре. Сегодня соответствует?

— Сегодня тоже нет. Мы должны были выигрывать гораздо крупнее.

— Нет огорчения, что в концовке пропустили с пенальти?

— Нет, это не главное. Главное было не получить травму. Было большое количество стыков и было обидно в такой игре с соперником, который объективно слабее, когда ты имеешь огромное преимущество, получить травму. К сожалению, Бакаев ее получил, но надеюсь, что ничего серьезного.

— Как оцените его игру на сборе в целом и сегодня?

— Сегодня понятно, что сыграл в районе 20 минут, забил два мяча, причем оба мяча индивидуальные. Он сто процентов боевая единица. У нас достаточно серьезная конкуренция за место в составе во фланговых зонах.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-my-dolzhny-byli-vyigryvat-krupnee

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