Легионеры присоединились к тренировкам ЦСКА
22:36
ЦСКА возобновил тренировки после двухдневного отдыха, сообщает официальный Twitter армейцев. Проведя в субботу двусторонний матч, армейцы получили отдых.
Сегодня занятия возобновились, теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры.
? После субботней двусторонки команда получила отдых. Сегодня тренировки возобновились, и теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры https://t.co/XLWYTShG4O pic.twitter.com/YuwYKmEs8k— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 9, 2020
Сезон для армейцев возобновится 20 июня домашним матчем 23-го тура чемпионата России против «Зенита».
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