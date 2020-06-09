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Легионеры присоединились к тренировкам ЦСКА

22:36
Тренировка ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
Тренировка ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА возобновил тренировки после двухдневного отдыха, сообщает официальный Twitter армейцев. Проведя в субботу двусторонний матч, армейцы получили отдых.

Сегодня занятия возобновились, теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры.

Сезон для армейцев возобновится 20 июня домашним матчем 23-го тура чемпионата России против «Зенита».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1270438258967707649

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