Легионеры «Оренбурга» прилетели в Россию

Официальный Twitter «Оренбурга» опубликовал фотографию с иностранными игроками команды, которые вернулись в Россию.

Хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — прибыли в Оренбург.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками после 22 туров.