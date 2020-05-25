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Легионеры «Оренбурга» прилетели в Россию

18:20
Иностранные футболисты «Оренбурга» вернулись в Россию. Фото ФК «Оренбург»
Иностранные футболисты «Оренбурга» вернулись в Россию. Фото ФК «Оренбург»
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Официальный Twitter «Оренбурга» опубликовал фотографию с иностранными игроками команды, которые вернулись в Россию.

Хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — прибыли в Оренбург.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками после 22 туров.

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