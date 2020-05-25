Легионеры «Оренбурга» прилетели в Россию
18:20
Официальный Twitter «Оренбурга» опубликовал фотографию с иностранными игроками команды, которые вернулись в Россию.
Хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — прибыли в Оренбург.
Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками после 22 туров.
Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш и Урош Радакович прибыли в Оренбург! ??? pic.twitter.com/cbZwiV6gpY— ФК Оренбург (@fcorenburg) May 25, 2020
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