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Кузьмичев — о Соболеве: «Показывая такую игру, он делает антирекламу себе»

Алина Савинова
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру нападающего команды Александра Соболева в 1-м туре РПЛ.

«Даже если принять во внимание, что есть предложение поменять клуб, в любом случае он должен показывать свои лучшие качества и даже в тех играх, которые ему осталось провести за «Спартак», он должен соответствовать приглашению в, условно говоря, другую команду. Показывая такую игру, он делает в первую очередь антирекламу себе, ведь так не бывает, что я вот перейду в другую команду и там начну сразу феерить. Уровень и класс нужно показывать в каждом матче, тем более, если мы говорим, что Соболев — один из лучших нападающих в российском чемпионате», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. 27-летний Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
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