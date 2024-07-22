Садыгов назвал возможным теоретическое чемпионство «Химок»
Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», ответил на вопрос «СЭ» о перспективах клуба в текущем сезоне.
— Накануне коллеги спросили Ориньо о перспективах в данном сезоне. Он сказал, что «Химки» будут соперничать с «Зенитом» за первое место.
— «Химки» не могут с каким-то португальским клубом соперничать. Наверху стоит «Зенит». Есть же трезвые вещи, грубо говоря. Зачем выходить на поле, чтобы проиграть. Для чего? Тогда можно вообще не играть, занимать место, которое считаешь нужным: 10-е, 15-е, 16-е. Но зачем тогда нужны соревнования? Я с ним не то, что согласен, а подтверждаю, что в спорте есть только победа. Почему бы и нет при стечении обстоятельств.
Можно любой клуб обыграть один раз. Например, чисто случайно, с помощью везения, настойчивости и профессионализма. Это 15 игр. А дальше еще по одному разу выиграть аутсайдеров, это 5 клубов. Задача теоретически выполнима. По итогу получается 20 побед. Умножьте это на 3 очка. Поэтому теоретически чемпионство возможно.
— Тогда очков будет больше, чем у чемпиона прошлого сезона.
— Да. У нас, когда только создавали клуб «Олимп-Долгопрудный», была серия из 45 побед. И все смеялись над этим. Хочется похвалить и махачкалинское «Динамо» из-за выхода в РПЛ. Они достойно играли. Но на их месте на самом деле должен был быть «Олимп». Так получилось, что в свое время мы переключились на «Химки». Пока мы будем вкладываться в спорт, он быстрее и лучше будет развиваться, — сказал он.
Артига возглавил «Химки» перед сезоном-2024/25. В 1-м туре чемпионата России химчане сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре подмосковная команда встретится дома против «Спартака» 28 июля, начало — в 15.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1