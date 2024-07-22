Садыгов — о «Зените»: «Мы точно победим один раз. Это факт»
Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» высказался о прогрессе клуба.
— После матча с махачкалинским «Динамо» агент Селюк жестко высказался про «Химки» из-за того, что Гогуа оказался вне заявки.
— Дело не в этом. Получилась техническая ошибка. Просто физически не смогли его заявить. Потом на эту ситуацию лег временный бан. Гогуа будет играть. Плюс у нас будет еще три трансфера.
— Вы упомянули бан, а выплатили ли деньги Талалаеву за расторжение соглашения?
— Это клуб, наверное, знает. Есть соглашение о расторжении, по нему и работают. Наверное, руководство решало первичные, вторичные задачи и скорее всего в какой-то момент не успели. Средств достаточно. Это технический момент. Четыре года занимаемся клубом, с каждым новым годом становимся стабильнее. Все говорили, что все закончится через полгода... Четыре года идет прогресс!
Что касается победы над «Зенитом», мы точно победим один раз. Это факт. А по поводу чемпионата, наверное, это громко сказано. Но не будешь мечтать о звездах, на луну не попадешь.
Отмечу, что у нас сложился очень хороший коллектив. Позавчера встречался с командой. Думаю, что нас ожидают очень интересные матчи. На самом деле никого не выделю сейчас, кроме «Динамо». Все топ-клубы сейчас шатает. Мы увидели это на примере матча между «Спартаком» и «Оренбургом». Так что, на мой взгляд, всех можно обыгрывать. Тренерский штаб тоже очень хорошо настроен, равно как и игроки.
— Плюс Глушаков помогает опытом.
— Все помогают, отлично играют. И Глушаков, и Заболотный, и Юсупов. И Мирзов, видите, что вытворял. Хотя никто в него не верил.
Артига возглавил «Химки» перед сезоном-2024/25. В 1-м туре чемпионата России химчане сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре подмосковная команда встретится дома против «Спартака» 28 июля, начало — в 15.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1