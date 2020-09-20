Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» победу над «Рубином» (2:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. После игры в Казани красно-белые сравнялись с «Зенитом» во главе турнирной таблицы, у команд по 17 очков.

— Игра понравилась. «Рубин» выдал очень хороший матч. Но наши были лучше. Очень рад за команду, что она вытерпела. Ну и отдельно хочу отметить Илью Кутепова. Он профессионал! Несмотря на то, что у него не было игровой практики, Илья ни разу не показал, что он не доволен. Хорошо тренировался. Как только тренер дал ему шанс, он его использовал на 100 процентов. Это очень важно. Сегодня вся команда тренируется на 100 процентов, — сказал Федун. (Виталий Айрапетов)