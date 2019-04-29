Главный тренер "Рубина" подвел итоги встречи со "Спартаком" (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

– Есть удовлетворение от игры, от многих моментов. Ничья закономерна. Хотя мы могли и большего добиться.

– Нынешнее место "Рубина" – потолок нынешнего состава?

– Думаю, место не соответствует. Травмы нас преследуют. Травмы Граната и Бухарова при нынешнем составе влияют на результат. У нас есть молодежь, мы даем ей шанс проявить себя в премьер-лиге, и они неплохо пользуются этим шансом

– Почему у Сорокина такая результативность?

– Отдельно мы над этим не работаем. У него повышенная агрессивность в штрафной площадке. Он не выключается из эпизода, и хочет добиться максимума.

– Насколько легко вам было разобрать "Спартак"?

– Сегодня было легче, чем в остальных случаях. (Александр Рогулев)