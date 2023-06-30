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Сегодня, 11:37

«Урал» объявил об аренде Герасимова в «Нефтехимик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Алексей Герасимов проведет сезон-2023/24 на правах аренды в «Нефтехимике», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Во второй части прошедшего сезона 30-летний защитник играл в аренде за КАМАЗ. Он провел 12 матчей в первой лиге, не отметившись результативными действиями.

Контракт Герасимова с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/9735
Футбол
ФК Нефтехимик
ФК Урал
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