Кудряшов стал игроком "Сочи". Контракт рассчитан на год

Как стало известно "СЭ", защитник Федор Кудряшов стал игроком "Сочи". 32-летний игрок сборной России подписал контракт с новичком РПЛ на один год.

В четверг, 11 июля, Кудряшов полетел в Сочи, где должен был пройти медосмотр в новой команде.

Кудряшов выступал в России за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и "Рубин". Весеннюю часть сезона-2018/19 защитник провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир". В сборной России участник чемпионата мира-2018 сыграл 30 матчей и забил один гол.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020