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«Крылья Советов» — «Уфа»: стартовые составы команд

12:43
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В рамках 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Уфой». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Чернов, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Радонич.

Запасные: Овсянников, Чичерин, Карпов, Терехов, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.

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