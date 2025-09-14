«Крылья Советов» — «Сочи»: ничья после первого тайма

«Крылья Советов» и «Сочи» не сумели открыть счет в первом тайме матча 8-го тура РПЛ — 0:0.

Сочинцы проводят первый матч под руководством бывшего главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.