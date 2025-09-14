«Балтика» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Балтика» принимает «Зенит» в матче восьмого тура чемпионата России в воскресенье, 14 сентября. Игра на «Ростех Арене» в Калининграде начинается — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча калининградцев и петербуржцев. Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Зенит» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

14 сентября 2025, 17:00. Ростех Арена (Калининград)

В семи турах чемпионата «Балтика» набрала 15 очков, «Зенит» — 12. В седьмом туре калининградцы победили «Акрон» (2:0), а петербуржцы обыграли «Пари Нижний Новгород» (2:0).