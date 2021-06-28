«Крылья Советов» приступят ко второму этапу сербского сбора, сообщает сайт клуба.

После контрольного матча с черногорским клубом «Будучност» игроки получили два дня выходных. Многие футболисты посетили столицу Сербии — Белград. 29 июня «Крылья» продолжат подготовку к сезону.

Тренеры поблагодарили за работу Андрея Капетановича, который находился в расположении команды на первом этапе сборов и помогал в тренировочном процессе. Владислав Тюрин вернулся в Самару. В ближайшее время футболист определится, в какой команде начнет сезон. Тренерский штаб самарцев решил отдать его в аренду клубу, где у него будет постоянная игровая практика.

По индивидуальной подготовке продолжит тренироваться Иван Сергеев. Бомбардир избежал операции после дополнительного обследования плеча. Помогать в реабилитации ему будет врач Сергей Артамонов, ранее работавший в академиях Коноплева и Чертаново.

В Сербию прибудут Мехди Зеффан и Сафаа Хади, которые находились в расположение своих сборных.

До конца сбора команда проведет два контрольных матча. Первый из них пройдет 30 июня.