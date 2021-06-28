Футболисты ЦСКА вернулись в Москву
20:48
28 июня команда ЦСКА чартерным рейсом вылетела в Москву и приземлилась в аэропорту «Шереметьево» в 19.20 (мск), сообщает сайт клуба.
После трех выходных дней красно-синие возобновят подготовку к предстоящему сезону.
Армейцы 5 июля проведут товарищескую встречу с датским «Копенгагеном».
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-pribyli-v-moskvu/
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