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Футболисты ЦСКА вернулись в Москву

20:48
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28 июня команда ЦСКА чартерным рейсом вылетела в Москву и приземлилась в аэропорту «Шереметьево» в 19.20 (мск), сообщает сайт клуба.

После трех выходных дней красно-синие возобновят подготовку к предстоящему сезону.

Армейцы 5 июля проведут товарищескую встречу с датским «Копенгагеном».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-pribyli-v-moskvu/

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