«Крылья Советов» — «Оренбург»: Цыпченко открыл счет в матче
«Крылья Советов» открыли счет в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.
На 7-й минуте встречи отличился нападающий Дмитрий Цыпченко. Для 23-летнего форварда этот гол стал первым в РПЛ.
Самарцы отобрали мяч около чужой штрафной площади. Цыпченко принял передачу на краю штрафной и с острого угла переиграл вратаря.
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