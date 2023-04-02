«Крылья Советов» — «Оренбург»: Цыпченко открыл счет в матче

«Крылья Советов» открыли счет в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.

На 7-й минуте встречи отличился нападающий Дмитрий Цыпченко. Для 23-летнего форварда этот гол стал первым в РПЛ.

Самарцы отобрали мяч около чужой штрафной площади. Цыпченко принял передачу на краю штрафной и с острого угла переиграл вратаря.