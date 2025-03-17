Футбол
17 марта, 16:51

Мартинс — о победном голе в матче с «Зенитом»: «Просто сумасшествие. Мысленно повторял себе, что офсайда не было»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кристофер Мартинс празднует победный гол в ворота «Зенита».
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своих эмоциях от победного гола в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Люксембуржец оформил дубль и принес красно-белым первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.

«Сумасшествие. Просто сумасшествие. Я увидел мяч у себя в ногах, а дальше просто побежал. Не знаю. Сплошные эмоции, ощущения очень приятные. Офсайд? Я точно не знал. Мысленно повторял себе, что офсайда не было. Потом гол все-таки засчитали, и все были очень рады», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе «Спартака».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Популярное видео
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    А че не километр?

    17.03.2025

  • zg

    Ты у мамы видно дурачок!Ивашка обязан был Зениту желтую за срыв атаки дать минуте так на 15ой,Барриосу,свистел в целом он только в пользу Зенита,одно и то же трактовал по разному в пользу Зенита,2 пендаля не дал,причем все это уже 30 раз обсудили и вердикт-дать вполне мог,а про банку из офика,так ВАР смотрел,прочертили потом,где там офик?!Точно не такой,когда Дзюба Уралу забивал и было полкилометра,а судья и ВАР не узрели!Не,не так?!Иди в садик,подучи материал,а потом гавкать вылезай,мальчик!

    17.03.2025

  • Andrei Shulga

    — Гол правильно засчитан? — Не уверен. По тем картинкам, которые мы видим, кажется, что Мартинс был впереди защитника, поэтому гол не следовало засчитывать. Тем более нас не убеждают офсайдные линии, так как мы не видим крайнюю точку защитника «Зенита». Мы видим колено Мартинса, но по той точке, по которой линия проведена и которую нам показали, кажется, что это его перчатка. Как я вижу, Мартинс был ближе к линии ворот «Зенита». Это положение «вне игры». Лапочкин

    17.03.2025

  • vlad2020

    Видать ты с женой смотрел футбол по-женски. Иванов для Спартака старался, как мог, например вместо Рябчука дал желтую карточку Мартинсу, потому что знал, что у Рябчука это вторая бы была. И остался бы Спартак вдесятером и второго гола забитого из офсайда тоже не было бы

    17.03.2025

  • vlad2020

    Нет такого понимания в правилах "в пользу атаки", когда речь идет про офсайд

    17.03.2025

  • vlad2020

    Его услышали и расчертили линии позже так, чтобы офсайда не было. Во время трансляции игры их не показали, да и всего лишь один раз включили повтор эпизода, где было видно, что был чуть впереди защитника Зенита. Во всех матчах по нескольку раз показывают спорный момент во время просмотра ВАР, а тут один раз и тишина. И причем без всяких линий, просто потом объявили, что офсайда не было. А эти линии уже появились после игры. Говорю же - расчертили

    17.03.2025

  • echo2011

    Если бы гол не засчитали,разговоров было ничуть не меньше.Скорее,даже больше.Начали бы говорить,что такие моменты нужно судить в пользу атаки.

    17.03.2025

  • Алексей Еграшин

    окстись,там минимум полметра

    17.03.2025

  • Алексей Еграшин

    а он был

    17.03.2025

  • zg

    У меня жена встала перед телеком и произнесла-"за всю ту хрень,что творил Иванов против Спартака по ходу матча,пусть ВАР сейчас оффсайд не обнаружит!"-и сработало!Назло всем северно-газовым ветрам!:laughing:

    17.03.2025

  • hattabych

    Камера находится немного позади эпизода, так что там ног защитника не видно. Если этот кадр самый лучший, то всяк будет видеть то, что ему хочется.

    17.03.2025

  • Газ всему голова

    Даже автор гола признал офсайд. ЧТД

    17.03.2025

  • Andrei Shulga

    А я на повторах видел что его колено было ближе к воротам, ну и что их этого? Результат уже не изменить!

    17.03.2025

  • инок

    Да нормальный гол. На одной линии ребята в момент паса, ничьи ноги-головы явно не торчат. Если уж нет автоматики, которая видит всё до миллиметров, то в такой ситуации надо принимать решение в пользу атаки, т.е. засчитывать гол.

    17.03.2025

    • В «Зените» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

    Представитель нападающего ЦСКА Койта: «Секу поедет в сборную Мали, у него несерьезная травма»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

