Мартинс — о победном голе в матче с «Зенитом»: «Просто сумасшествие. Мысленно повторял себе, что офсайда не было»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своих эмоциях от победного гола в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Люксембуржец оформил дубль и принес красно-белым первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.

«Сумасшествие. Просто сумасшествие. Я увидел мяч у себя в ногах, а дальше просто побежал. Не знаю. Сплошные эмоции, ощущения очень приятные. Офсайд? Я точно не знал. Мысленно повторял себе, что офсайда не было. Потом гол все-таки засчитали, и все были очень рады», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе «Спартака».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.