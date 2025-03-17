Футбол
17 марта, 16:39

В «Зените» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура против «Спартака» (1:2).

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС по итогам матча против «Спартака», — сказал Медведев «СЭ».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Популярное видео
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • werder63

    Вот и ответ на вопрос: Кто позор российского футбола!)))

    18.03.2025

  • werder63

    Все правильно! По поводам 2 пенальти в ворота гостей (Мартенса сбили, в волейбол играли в своей штрафной) и неудалению эраковича!)) В общем, в питере - НЫТЬ!)))

    18.03.2025

  • vvi432

    Ведь второй мяч забили из офсайда, не удалил Умярова и Рябчука, не дал вторую карточку Бабичу, что явно повлияло на результат.

    18.03.2025

  • Иванов Иван

    А был ли Каротин? Вернее, хоть один не выигранный матч Зенита,после которого они не обращались в ЭСК? Нет. Так что ,все как всегда,все обычненько.

    18.03.2025

  • ровнов

    После проигрыша, Зенит постоянно бежит жаловаться. То в России, тов Лозанну.

    18.03.2025

  • merniloskut

    Сфабрикуют видос с факами. Подложат фанеру с уханьем, ну и пририсуют на своих компах ногу подлиннее нашему забивальщику бамжей!

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    а зачем? Если все равно чекмпионы?

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    ну не могут же они признать, что проиграли Спартаку в честной борьбе. Сами-то постоянно выигрывали за счет судей.

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    нельзя - могут палец показать как Вендел. Хорошо если не в игре.

    18.03.2025

  • Koreaiowa

    Так пишешь про Рубин, как будто у Зенита не было дома Крыльев и Акрона. Зачем былое вспоминать в моменте текущем? Сейчас Спартак обыграл Зенит. А до этого кучу лет не обыгрывал. Зенит чемпион. А Спартак нет. Но сегодня Спартак имеет право праздновать

    17.03.2025

  • NoName

    Как лопух Комсомолец , отличает скулеж от истерики ?! Расскажи нам !

    17.03.2025

  • Алексей Лунев

    фк позор пробивает свое название все больше

    17.03.2025

  • SPT

    Не 17, а 7!

    17.03.2025

  • vlad2020

    Впервые за 17 лет выиграли дома у Зенита и сколько пафоса! Ждите следующий Рубин, может тогда придете в чувство. Интересно будет почитать, что тогда будут тут писать. Хотя знаем, затяните песню о старом - админресурс, судейство и т.д.

    17.03.2025

  • vlad2020

    Чего написал, сам понял? Где это и кто выписывает чемпионство? Чего Спартак то не напишет?

    17.03.2025

  • vlad2020

    С Ахматом получите, как с Рубином, и успокоетесь. Не долго осталось

    17.03.2025

  • Dron56

    Опять Медведев заныл , не попанятиям видители судили . Так и нужно играть с Зенитом , жестко, быстро, кость в кость. Спартаковцы просто Супер ! Теперь главное непроигрывать оутсайдерам.

    17.03.2025

  • Питер54

    Стыдно, деточка, такой глупой быть.

    17.03.2025

  • 1114

    Кто бы сомневался...) Вся эта "мышиная возня" - в пользу бедных.

    17.03.2025

  • Врн36

    Нытики позорные

    17.03.2025

  • Спринт

    Поздно жаловаться на почки, когда Боржоми не помогает .. **

    17.03.2025

  • ВОПРЕКИ

    P.S. Накануне матча писал, что "Спартак" унизит "Зенит", и потом Медведев с Миллером забросают свой же РФС, жалобами... На что жалкие питерские глоры закидали меня соплями - ну и что, убогие, умылись, кто оказался прав ?. Теперь наблюдайте очередной позор никчемного руководства клуба, пытающегося сохранить грязное от гнева и бессилия, лицо "спортивной столицы" и самого титулованного клуба России" (все придумал Миллер, как и 100 летие клуба).

    17.03.2025

  • Каспийский берег

    желательно как в сказкаж......удариться о зеиь и обратиться..... вот только в человека из бомжа не обратиться!

    17.03.2025

  • Гарик дед-внук

    Лучше обратитесь к СергейБогданычу с требованием написать заявление по собственному.

    17.03.2025

  • Каспийский берег

    А про макаку кричащую непотребности в камеру обращаться будут?

    17.03.2025

  • ВОПРЕКИ

    Что, опять обидели непотопляемых и кабинетных ? Не зря болелы называют этот халявный клуб "позором России" - никогда не смирятся с поражениями, пытаясь оправдать свою никчемность (в том числе и никакого тренера Семака), при неограниченном адм. ресурсе и бабле, заговором против команды (читай Газмпрома - только "самоубийца" решится на такой шаг), при том, что арбитрами, как и РФС, рулит ставленник газпромовский и питерский, глава Газпром-нефти Дюков, который подтянул в главный орган футбола своих преданных никчемностей питерских. Медведев как был ограниченным человеком, так и выглядит неадеватным руководителем, клуба, которому стыдно должно быть вякать, что ему мешают, много лет подряд брать чашки... в кабинетах Газпрома и РФС, наплевав на спортивную составляющую соревнований, назначая победителей лишь по корпоративным,земляческим и личным интересам, владельцев недр и пароходов. Мерзкий народишек ныне в клубе собрался, не достойный уважения, в отличие от прежнего Трактовенко.

    17.03.2025

  • spartsmen

    Обязательно надо обратиться. Раз десять - двенадцать.

    17.03.2025

  • Loel1

    Опять про расизм?Скоро над ними будут все смеяться.

    17.03.2025

  • Алексей Переверзев

    Какой смысл? Проиграли по делу. Дайте лучше футболистам по кумполу - нельзя так играть, если хочешь что-то выигрывать

    17.03.2025

  • Пан Юзеф

    Ябеда бородавчатая.

    17.03.2025

  • Lens1

    именно так. ПОКАЖИТЕ !!!

    17.03.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Да президенту надо пожаловаться, что бразильцев опять обижают..

    17.03.2025

  • Aleksejs

    Да ерунда всё это. Всегда команды будут недовольны судейством. Явных провалов в его действиях не было , а так воду мутить только вызывать ненужные споры.

    17.03.2025

  • wam

    Медведев, не мелочись! Зачем тебе какой-то ЭСК? Прямой дорогой в Кремль, к Президенту.

    17.03.2025

  • DZR

    Ну а как. Человек на варе походу выставил линии, перепутав перчатку Мартинса с ногой защитника. Чего придумывать, покажите нормальные повторы с нормальными линиями.

    17.03.2025

  • Комсомолец 70-х

    Природный газ не пахнет.

    17.03.2025

  • пивоголик

    А что не так-то тебе? Спартак обыграл? Обидно до слез? Ну повесься, поди денег на крепкую верёвку и качественное мыло наворовал.

    17.03.2025

  • fan_89

    Медведева болельщики Спартака покусали? Что болельщики Спартака ноют про судейство после выигранного матча, что Медведев после вдрызг проигранного.

    17.03.2025

  • Иванова Кира

    Это правильно в ООН, в Лигу сексуальных реформ, в общество голодомора и холокостА от вротенберга, ветеранов хоккеистов и футболистов Ленинграда, в мире животных и защиту бакланов при миграции.

    17.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    ...и так после каждого матча!)))

    17.03.2025

  • Andrew Markonie

    Правильно! И сразу чемпионство себе выпиши. Зачем мучиться еще 9 туров.

    17.03.2025

  • Штабсъ-комиссаръ

    "Медведев пожаловался на мячи после поражения..." Все вы Медведевы одинаковые)))

    17.03.2025

  • Комсомолец 70-х

    Это скулёж, а не истерика.

    17.03.2025

  • shpasic

    хоть раз была переигровка матчей Зенита при Газпроме?

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    СКА почти развалил этот деятель, теперь взялся за Зенит. Обращайтесь- это правильное решение)

    17.03.2025

  • sdf_1

    А это уже истерика

    17.03.2025

  • МАО

    всё

    17.03.2025

  • МАО

    Ну и обратимся. Иванов судил плохо. Но счёт не изменится. Всё на табле.

    17.03.2025

  • петя

    Медведев не лопни от натуги! Ты всё рассчитываешь надавить на КДК, РФС, но твои бандитские методы не пройдут! Тут тебя никто не боится! Хоть лопни! И твой вонючий газ не поможет!

    17.03.2025

  • александр п

    Могут переигровки добиться. Вся власть у них. Проигрывать не умеют.

    17.03.2025

  • оппонент

    Что на этот раз не так?

    17.03.2025

  • Комсомолец 70-х

    «голова предмет тёмный и исследованию не подлежит...

    17.03.2025

  • lvb

    Возможно. Но я имел в виду именно факт падения и удара головой оного Медведа об покрытие БакланАрены. Имееются видеодоказательства, к тому же само событие попало в трансляцию игру "Зенит" - ФК СМ, прошлой весной. Именно при исполнении ритуала все и случилось, на посмех 50 тыс зрителей)

    17.03.2025

  • Комсомолец 70-х

    Правильно, жаловаться надо на всех купивший Спартак! Пора народу узнать, как гнобят народный же Зенит ненавистники всякие!

    17.03.2025

  • Gordon

    Он давно в своей реальности живёт. Вместе с Ротенбергом )

    17.03.2025

  • Gordon

    Кто бы сомневался :)))

    17.03.2025

  • lvb

    Весеннее обострение. Вероятно Медвед опять дерябнулся своей непутевой кукухой во время "исполнения ритуала". Опасный какой ритуал, так и до Кащенко недалеко, голова подобного обращения вряд ли выдержит)

    17.03.2025

    • Мартинс с вывихом плеча провел матч «Спартака» с «Зенитом»: «Было больно, но в такой игре сдаваться нельзя»

    Мартинс — о победном голе в матче с «Зенитом»: «Просто сумасшествие. Мысленно повторял себе, что офсайда не было»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

