В «Зените» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура против «Спартака» (1:2).

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС по итогам матча против «Спартака», — сказал Медведев «СЭ».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.