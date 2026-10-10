«Краснодар» — «Зенит»: ориентировочные составы на матч РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче 10-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Ориентировочный состав «Краснодара»

Агкацев — Вахания, Тормена, Жубал, Оласа — Черников, Дуглас Аугусто — Кристиан, Уткин, Батчи — Кордоба.

Никита Кривцов пропустит матч из-за травмы. Участие Дмитрия Воробьева остается под вопросом: нападающий недавно вернулся к тренировкам в общей группе.

Ориентировочный состав «Зенита»

Адамов — Мантуан, Андраде, Нино, Дуглас Сантос — Барриос, Карпукас — Луис Энрике, Глушенков, Педро — Соболев.

Вендел восстанавливается после повреждения, его участие остается под вопросом. Игорь Дивеев также испытывал дискомфорт в икроножной мышце, поэтому решение по его участию ожидается ближе к игре.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Зенит» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

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