«Факел» — «Локомотив»: Комличенко удвоил преимущество гостей

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко забил второй гол команды в гостевом матче 10-го тура РПЛ с «Факелом» — 2:0. 31-летний форвард отличился после навеса вингера Зелимхана Бакаева с левого фланга.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Факел» — «Локомотив».