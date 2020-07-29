«Краснодар» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Сегодня «быки» вышли из отпуска и начали подготовку к стартовому матчу нового сезона ??



В первой тренировке черно-зеленых участвовали не все футболисты: в полном составе команда соберется завтра.



Сезон 2020/2021 «быки» начнут в Уфе 9 августа в 17:00. pic.twitter.com/4BRIztlcdq — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 29, 2020

В первой тренировке черно-зеленых участвовали не все футболисты: в полном составе команда соберется завтра.

Сезон-2020/21 «быки» начнут выездным матчем против «Уфы» в первом туре Тинькофф РПЛ. Игра состоится 9 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.