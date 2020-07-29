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«Краснодар» вышел из отпуска

21:50
Тренировка &quot;Краснодара&quot;. Фото ФК "Краснодар".
Тренировка &quot;Краснодара&quot;. Фото ФК "Краснодар".
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«Краснодар» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

В первой тренировке черно-зеленых участвовали не все футболисты: в полном составе команда соберется завтра.

Сезон-2020/21 «быки» начнут выездным матчем против «Уфы» в первом туре Тинькофф РПЛ. Игра состоится 9 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1288545319500775425

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